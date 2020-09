Im bayerischen Neu-Ulm müssen Schüler und Lehrkräfte ab dem Schulstart nächste Woche eine Maske auch im Unterricht tragen. Diese Maskenpflicht gilt zunächst für die ersten zwei Unterrichtswochen. In Baden Württemberg ist das vorerst nicht geplant.

Unterschiedliche Regelungen in Bayern und Baden-Württemberg für Maskenpflicht an Schulen dpa Bildfunk picture alliance/Axel Heimken/dpa

Bayern führt zum Schulstart am 8. September eine Maskenpflicht für Schüler und Lehrer auch im Unterricht ein. Das bedeutet, dass an Schulen in Neu-Ulm und Günzburg wie überall im Freistaat, ab Montag nächste Woche alle eine Maske tragen müssen, selbst dann, wenn jeder mit ausreichend Abstand im Klassenzimmer sitzt. In Ulm - wie überall in Baden-Württemberg - beschränkt sich die Maskenpflicht auf die Flure und den Schulhof.

Argumente von Lehrkräften dafür und dagegen

Für die Entscheidung der Bayerischen Staatsregierung hat der Leiter des Lessing-Gymnasiums in Neu-Ulm, Martin Bader, Verständnis. Der Wunsch sei, dass alle Schülerinnen und Schüler wieder in den Unterricht kommen. Wenn dafür alle eine Zeitlang eine Maske tragen müssten, dann werde das erstmal in Kauf genommen, erklärte der Schulleiter. Sicher werde die Maske im Unterricht manche zunächst beeinträchtigen. Die Vorteile seien aber deutlich größer.

Bayern hat die Maskenpflicht im Unterricht für die ersten beiden Schulwochen angeordnet. Sie soll verhindern, dass Reiserückkehrer mögliche Coronainfektionen weiterverbreiten. Sollten die Fallzahlen wieder steigen, so könnte auch die Maskenpflicht im Unterricht erneut angeordnet werden.

Rot-weiß gestreiftes Klebeband markiert, wo die Schüler an der Gemeinschaftsschule in Blaustein die Treppe rauf- und wo sie runtergehen sollen SWR Maja Nötzel

Die Leiterin des Schulverbunds Blaustein (Alb-Donau-Kreis), Margot Stützle, sagt dagegen: "Unterrichten mit Maske ist ein Unding." Sie begründet das so: Wenn Schülerinnen und Schüler bereits an der Bushaltestelle sowie im Bus und dann noch im Unterricht, im Schulgebäude und auf dem Schulhof eine Maske tragen müssten, dann kämen unter Umständen bis zu sieben Stunden pro Tag zusammen, an denen sie den Mund-Nase-Schutz tragen.

Erfahrungen mit Masken bei Kindern und Jugendlichen

Auch für Lehrerinnen und Lehrer sei das eine Belastung. An der Blausteiner Schule können sie aber auf ihr Pult beispielsweise eine Plexiglas-Wand stellen. Zudem unterschreibt jeder Schüler und jede Schülerin eine Art Vertrag mit der Schule, dass er oder sie sich an die Regelungen halten. Das bedeutet auch: Nicht Umarmen beim Wiedersehen nach den Ferien und den Mund-Nase-Schutz immer da tragen, wo er vorgeschrieben ist.

Kinder und Jugendliche, die inzwischen Erfahrungen mit Masken gesammelt haben, sind meist einsichtig. Manche beklagen aber, dass sie damit nicht gut atmen und sich auch nicht gut konzentrieren können. Einig sind sich wohl Lehrer, Schüler und Eltern in Baden-Württemberg und Bayern darüber, dass der Unterricht im kommenden Schuljahr möglichst komplett in den Schulen stattfindet.