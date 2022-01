Wegen Corona-Demos: Ulm verhängt Maskenpflicht in der Innenstadt

per Mail teilen

Die Stadt Ulm hat mit Demonstrierenden gegen die Corona-Maßnahmen bisher Milde walten lassen, trotz Regelverstößen. Doch nun führt sie eine Maskenpflicht ein.

Gut 5.000 Menschen waren es am vergangenen Freitagabend, die durch Ulm und Neu-Ulm zogen. Impfgegner und Kritiker der Corona-Maßnahmen, die ihrem Ärger häufig ohne Abstand und Masken Luft machten. Damit soll jetzt Schluss sein.

Die Stadt Ulm erlässt eine Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht in der Innenstadt. Nähere Infos dazu unter

Ulm reagiert gezielt auf Corona-Demos

Die Stadt reagiert auf die wachsende Zahl der Demonstrierenden ab sofort mit einer Maskenpflicht in der Ulmer Innenstadt. Sie gilt immer dann, wenn die unangemeldeten Protestmärsche normalerweise stattfinden: montags zwischen 17:45 und 20 Uhr sowie freitags zwischen 18:45 und 21 Uhr.

Die Maskenpflicht in Ulm in der Übersicht Im Bereich "Altstadtring" hat jede Person ab Vollendung des 18. Lebensjahres eine Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) zu tragen.

Diese Maskenpflicht gilt montags in der Zeit von 17.45 bis 20 Uhr und freitags in der Zeit von 18.45 bis 21 Uhr.

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Maskenpflicht können mit einem Bußgeld von 50 bis 250 EUR geahndet werden. Quelle: Stadt Ulm

Die Allgemeinverfügung geht über die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg hinaus, die eine Maske im Freien derzeit nur dann vorschreibt, wenn der Abstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann. Die Stadt hält die Maskenpflicht für "ein geeignetes, im Vergleich zu einer Untersagung von 'Spaziergängen' milderes Mittel".

In diesem Bereich der Ulmer Innenstadt gilt die Maskenpflicht. Stadt Ulm

"Provokationen und die bewusste Missachtung von Regeln und Gesetzen nehmen zu. Das ist eine unerträgliche Entwicklung, der entgegnet werden muss."

In der Mitteilung der Stadt schwingt auch eine Portion Ärger mit. Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) führt als Grund für die Verfügung unter anderem "Provokationen und die bewusste Missachtung von Regeln und Gesetzen" an. "Das ist eine unerträgliche Entwicklung, der entgegnet werden muss". Ulm dürfe nicht Ziel eines Protesttourismus werden. Wer sich nicht daran hält, muss ein Bußgeld von bis zu 250 Euro zahlen, so die Stadt.