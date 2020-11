per Mail teilen

Ab kommenden Dienstag gilt für Grundschüler im Landkreis Neu-Ulm eine Maskenpflicht auch während des Unterrichts. Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, laufe dann eine Allgemeinverfügung des Landkreises, die Grundschulkinder von der Maskenpflicht am Platz befreit, aus. Der Kreis Neu-Ulm befindet sich seit mehreren Tagen mit seiner Sieben-Tage-Inzidenz in der dunkelroten Stufe.