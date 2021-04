Die Summe der gezahlten Provisionen in der Maskenaffäre ist laut Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung deutlich höher als bislang angenommen. Es geht um mehr als elf Millionen Euro.

Der Landtagsabgeordnete Alfred Sauter aus dem Kreis Günzburg und der Neu-Ulmer Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein und drei weitere Geschäftspartner sollten laut den Recherchen insgesamt 11,5 Millionen Euro als Provision für die Vermittlung von Masken einer hessischen Textilfirma an mehrere Ministerien erhalten. Bisher war die Rede von nur etwas mehr als sechs Millionen Euro.

Die Textilfirma soll die Provisionen demnach zunächst an eine Firma auf der Karibikinsel Sankt Vincent gezahlt haben. Von dort sollen die Gelder dann weitergeleitet worden sein an eine Privatbank in Liechtenstein, die sogenannte diskrete Dienstleistungen anbietet. Nur ein Teil des Geldes soll tatsächlich an Nüßlein, Sauter und die drei Geschäftspartner ausgezahlt worden seien.

In der vergangenen Woche stellte die Justiz das meiste Geld sicher. Tatsächlich abgeben müssen die Verdächtigen es aber nur, wenn sie auch verurteilt werden. Derzeit ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München wegen Schmiergeldverdachts. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein ist inzwischen aus der CSU ausgetreten. Sauter aus der Landtagsfraktion. Beide wollten sich auf Anfrage von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung nicht zu den Vorwürfen und neuen Erkenntnissen der Ermittler äußern.