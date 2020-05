Ein alter Kaugummi-Automat hat in Corona-Zeiten eine neue Verwendung gefunden: Aus einem Automaten in Lauingen im Kreis Dillingen kann man jetzt selbstgenähte Masken herauslassen.

Zwei Euro einwerfen und einmal am Griff drehen und schon ploppt ein Ei aus Kunststoff ins Ausgabefach. Darin befindet sich eine Mund-Nase-Maske, nützlich für jeden, der seine vergessen hat. Die Stadt Lauingen (Kreis Dillingen) hat dafür einen alten Kaugummi-Automaten umgerüstet.

Der umgerüstete Kaugummi-Automat in Lauingen: Für zwei Euro gibts selbstgenähte Masken aus einem alten Kaugummi-Automaten. Stadtverwaltung Lauingen

Der umgebaute Automat ist eine Idee der Lauinger Bürgermeisterin Katja Müller (CSU). Gemeinsam mit dem Quartiersbüro der Sozialen Stadt Lauingen wurde ein Kaugummi-Automat kostenfrei besorgt und auf Hochglanz poliert. Ehrenamtliche Näherinnen stellen die Masken her. Die Stoffmasken sind waschbar und wiederverwendbar. Im Automaten sind sie in kleinen Kunststoff-Eiern verpackt.

Plastik-Eier werden neu befüllt

Ist der Automat leer, wird nachgefüllt. Deswegen bitten die Organisatoren, die Kunststoff-Kapseln wieder zurückzugeben und in den dafür vorgesehenen Sammelbehälter zu werfen. Die Kapseln werden dann desinfiziert, können neu befüllt und dann wiederverwendet werden.

Die Stadt will übrigens mit dem umgerüsteten Automaten nicht in Konkurrenz zum örtlichen Handel treten, so Bürgermeisterin Katja Müller. Vielmehr sei der tagsüber vor dem Rathaus aufgestellte Automat ein Retter in der Not, falls der Mund-Nasen-Schutz zu Hause vergessen wurde und aufgrund der Maskenpflicht sonst kein Geschäftszutritt möglich wäre.