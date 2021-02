Der österreichische Maschinenbau-Konzern Andritz plant, rund 60 Stellen in Schwäbisch Gmünd abzubauen. Das berichtet die "Gmünder Tagespost". Zurzeit arbeiten 120 Menschen in dem Werk. Der Standort auf der Ostalb ist laut Bericht offenbar nicht mehr rentabel. Die Produktion werde an einen anderen Standort in Deutschland verlagert. Die verbliebenen Beschäftigten sollen sich weiter um den Verkauf sowie um die Auftragsabwicklung kümmern.