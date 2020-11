per Mail teilen

Das traditionelle Martinsgansessen im Restaurant - auch das fällt in diesem Jahr wegen Corona aus, zumindest im November. Nun suchen Zuchtbetriebe und die Gastronomie nach anderen Möglichkeiten.

Gänse auf dem Dangelhof in Altheim/Alb SWR Sarah Umla

Noch schnattern die Gänse auf dem Dangelhof in Altheim/Alb (Alb-Donau-Kreis). Aber nicht mehr lange. Denn sie sind für das Festmahl schon eingeplant. Auch der Teil-Lockdown in den Wirtshäusern in diesem November rettet die Gänse nicht.

Gute Nachfrage nach Gänsen

Es gibt bereits genug Abnehmer, sagt Klaus Dangel. Er zieht jährlich rund 2.000 Gänse auf seinem Hof in Altheim/Alb auf. Mit der Zahl der Bestellungen ist er zufrieden. Die Nachfrage nach seinen Gänsen sei gut, es gäbe viele private Abnehmer.

Landwirt Dangel verkauft aber nicht nur Gänse am Stück. Auch Gänsebrust und Gänsekeule finden ihre Abnehmer. So trauen sich beispielsweise Koch-Neulinge eher an eine Gänsekeule, bevor sie eine ganze Gans zubereiten. "Schon das ganze Jahr seit Corona merkt man sehr stark, dass der Verbraucher selber wieder kocht", sagt Dangel.

Im Hofladen auf dem Dangelhof kann rund um die Uhr eingekauft werden. SWR Sarah Umla

Einkaufen bei dem Geflügelzüchter ist seit August im vollautomatisierten Hofladen rund um die Uhr möglich. Das geht aber nur nach vorheriger Registrierung. Neben Metzgereien und privaten Abnehmern beliefert Dangel auch einige Gastronomiebetriebe in der Region. Sie müssen allerdings wegen der Corona-Beschränkungen im November andere Absatzwege finden. Ihre Lösung: "Gans-to-Go".

"Gans-to-Go" - beispielsweise aus Holzkirch

Das funktioniert, erzählt Wirt Hans-Martin Häußler aus Holzkirch (Alb-Donau-Kreis). Er züchtet selbst Gänse. Zum Abholen gibt es die Gans bei ihm mit Knödeln und Kraut, direkt essfertig. Jährlich verkauft er rund 450 Gänsen. Wie er sagt, "bleibt keine übrig". In diesem außergewöhnlichen Herbst ist er jedoch selbst überrascht über die vielen Bestellungen. "Was mir fehlt sind halt meine Gäste und das ganze Drumherum", sagt Häußler.

Gänsebraten gibt es bei ihm sonst in seiner kleinen Dorfwirtschaft. Die Tische sind normalerweise von Oktober bis Weihnachten ausgebucht, und das bereits zwei Jahre im Voraus. Und in diesem Jahr: "Wir waren überrascht, wie die Leute angerufen und gefragt haben, wie sie uns unterstützen können."