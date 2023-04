Sein berühmter Satz "I have a dream" ist Weltgeschichte: Jetzt wird das Leben von Martin Luther King als Musical in der Neu-Ulmer Arena aufgeführt - mit mehr als 1.000 Sängerinnen und Sängern.

Ein großer Tag für Musical-Fans in der Region: Am Samstag geht in der Neu-Ulmer Arena das Martin-Luther-King-Musical über die Bühne. Das Besondere an der Aufführung: Da werden mehr als 1.000 Sängerinnen und Sänger aus der Region mit auf der Bühne stehen – aus zahlreichen Laienchören. Der SWR war bei der Hauptprobe in der Ulmer Pauluskirche.