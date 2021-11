Die große Marienkirche im kleinen Ort Staig (Alb-Donau-Kreis) - jahrelang war das restaurierte Gebäude ohne Publikum. Dann kamen Cornelia und Helmut Hofmann und hatten eine Vision.

Seit vergangenem Sommer veranstaltet das Ehepaar aus Staig hier Konzerte mit renommierten Künstlern und Künstlerinnen aus der Region und darüber hinaus. Seit 2020 liefen die Vorbereitungen und bereits einige Musik- und Videoproduktionen ohne Publikum. Den Auftakt machte dann der Jazz-Trompeter Joo Kraus mit Bandbegleitung und Streichquartett. Andere Ulmer Künstlergrößen wie Sängerin Siyou oder Yasi Hofer mit Trio folgten.

Klangraum in Staiger Marienkirche bietet optimale Akustik

Wie ein "Lauffeuer" habe es sich mittlerweile herumgesprochen, dass der Klangraum in der Galerie der Marienkirche in Staig auch akustisch etwas Besonderes ist, so Helmut Hofmann. Er selbst ist Freizeitmusiker und hat zusammen mit Experten der Technischen Hochschule Ulm dank ausgeklügelter Technik für den optimalen Sound in der Kirche gesorgt. Um dem Nachhall in dem 360 Quadratmeter großen Raum in der oberen Ebene der Kirche gerecht zu werden, so dass es ein Genuss ist, dort zu spielen.

Platz genug - Instrumentenaufbau im Konzertsaal der historischen Marienkirche in Staig (Alb-Donau-Kreis). SWR Katja Stolle-Kranz

Zuletzt war der Weltklasse-Gitarrist Michael Sagmeister mit Trio zu Gast in Staig und genoss sichtlich die besondere Atmosphäre im Klangraum.

"Große Begeisterung für diesen wundervollen Klangraum. Wenn man bedenkt, wie Kirchen normalerweise sind, die ja nicht so unproblematisch sind, ist hier sehr gute Arbeit geleistet worden, was den Umbau anbetrifft, absolut."

Aber auch die Gastfreundschaft des Ehepaars Hofmann sei außergewöhnlich.

Der "Klangraum" in der Marienkirche in Staig (Alb-Donau-Kreis) - hier finden seit vergangenen Sommer Konzerte statt. SWR Katja Stolle-Kranz

Der Klangraum - ein Herzens-Projekt

"Eigentlich waren wir auf der Suche nach einer tollen Location für unseren runden Geburtstag", erzählt Helmut Hofmann. Regelrecht "geflasht" seien sie beim Anblick der liebevoll restaurierten neugotischen Kirche aus dem 19. Jahrhundert gewesen, die der Besitzer und Kirchenrestaurator, Peter Rau, mit viel Fingerspitzengefühl gestaltet hat. So baute er vier Meter über dem Kirchenboden eine zweite Ebene als Galerie ein. "So viel Platz, daraus wollten wir etwas machen", so die Hofmanns. Schnell beschlossen sie, "dieses Juwel", das lange ohne Publikum war, aus dem Dornröschenschlaf zu erwecken.

Die Marienkirche in Staig (Alb-Donau-Kreis) - angeleuchtet wirkt noch imposanter. SWR Katja Stolle-Kranz

Anhaltende Corona-Pandemie: Sorge um Auslastung

Während zu Beginn des Projektes der Kartenverkauf wie am Schnürchen lief, stagniert er derzeit. "Mit Beginn der vierten Welle haben wir kein einziges Ticket mehr verkauft", so Helmut Hofmann. Das Objekt sei gemietet und komplett privat finanziert. Kulturfans aus dem Umfeld der Hofmanns unterstützten es. Seit Corona-Zeiten könne nur die Hälfte der 220 Sitzplätze belegt werden.

Klangraum der Marienkirche für Chöre und Seminare öffnen

Jetzt überlegen die Hofmanns, den Klangraum auch für Chöre zu öffnen. "Vorstellbar wären auch Yoga oder Seminare mit Klangschalen." Einziger Wermutstropfen des Kleinods in Staig - um das Mauerwerk zu schützen, kann während der Veranstaltungen nur mäßig geheizt werden. "Da müssen wir mal schauen, wie das im Dezember wird." Im November finden noch einige bereits ausverkaufte Konzerte statt. Nach einer Pause soll es dann im Frühjahr wieder richtig losgehen.