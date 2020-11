Sie ist die "Mutter der Teddybären" und Gründerin der weltberühmten Firma Steiff in Giengen (Kreis Heidenheim). Margarete Steiff wird jetzt in den USA besonders gewürdigt.

Die "Mutter des Teddybären" wird in den USA in die "Hall of Fame" der Spielwarenindustrie aufgenommen. Margarete Steiff habe das erste Kuscheltier der Welt genäht und dadurch die Welt der Spielzeuge für immer verändert, heißt es zur Begründung.

Teddys aus Giengen

Margarete Steiff wurde 1847 in Giengen an der Brenz geboren. Wegen Kinderlähmung im Alter von eineinhalb Jahren war sie bis an ihr Lebensende im Jahr 1909 auf den Rollstuhl angewiesen. Der Siegeszug der Kuscheltiere in der Spielwarenindustrie begann mit einem kleinen Elefanten, den sie eigentlich als Nadelkissen nähte. Kinder funktionierten ihn zum Spielzeug um. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Teddy zum Verkaufsschlager der Firma Steiff, die bis heute ihren Sitz in Giengen hat.

Firmengründerin Margarete Steiff bekommt einen Platz in der "Hall of Fame"

Höchste Auszeichnung

Die Aufnahme in die "Hall of Fame" der Spielzeugindustrie ist die höchste Auszeichnung des US-Branchenverbandes. Sie wird auch als Oscar der Spielzeugbranche bezeichnet. Die Würdigung für Margarete Steiff soll virtuell am 12. Februar stattfinden. Seit 1984 wurden 77 Menschen geehrt, darunter Walt Disney als Erfinder von Mickey Mouse und Jim Hensen, der Erfinder der Muppets.