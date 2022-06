Ein 22-Jähriger muss sich von Montag an vor dem Landgericht Ellwangen wegen versuchter schwerer Brandstiftung verantworten. Er soll in Aalen in einem Lagerraum Kartonagen angezündet zu haben.

Die Tat geschah im Sommer vergangenen Jahres. Damals konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindern. Menschen wurden nicht verletzt. Weil sich zum Zeitpunkt des Brandes aber Personen im Gebäude befanden, lautet die Anklage auf versuchte schwere Brandstiftung. Vor dem Landgericht Ellwangen muss sich ein 22-Jähriger wegen versuchter schwerer Brandstiftung verantworten. SWR Angeklagter eingeschränkt schuldfähig Der Angeklagte soll zur Tat zumindest eingeschränkt schuldfähig gewesen sein und leidet möglicherweise unter Schizophrenie. Er soll auch später noch Gegenstände angezündet haben. Er ist seit Januar in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.