Die Polizei hat am Dienstagabend in Ulm einen Mann vorläufig festgenommen, der aus einem Fenster mit einer Schusswaffe auf einen Passanten gezielt haben soll. Als die Polizei eintraf, erschien der Mann erneut schreiend am Fenster und warf einen dunklen Gegenstand hinaus. Dabei handelte es sich laut Polizei um eine Spielzeugpistole aus Plastik. Der angetrunkene Mann habe sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befunden. Der 35-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.