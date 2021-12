per Mail teilen

Ein 52-jähriger Mann ist in Ulm von einem Flügel erschlagen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte der Mann am Freitag das etwa 400 Kilogramm schwere Musikinstrument auf einen Anhänger verladen. Vermutlich wegen der glatten Straße verlor der 52-Jährige das Gleichgewicht und stürzte. Der Flügel kippte um und begrub den Oberkörper des Mannes unter sich. Der Mann starb im Krankenhaus.