Ein Mann hat in Illertissen (Kreis Neu-Ulm) am Montag innerhalb von nur 40 Minuten gleich zwei Verkehrsunfälle verursacht. Laut Polizei fuhr er zunächst auf ein vorausfahrendes Auto auf. Verletzt wurde niemand. Kurze Zeit später überholte er trotz Gegenverkehr einen Radfahrer und berührte ihn, so dass er stürzte.