In Giengen an der Brenz wird seit Freitagabend ein 69-jähriger Mann vermisst. Laut Polizei wurde der Mann zuletzt gegen 17:45 Uhr in der Giengener Südstadt gesehen. Er war zu Fuß unterwegs. Seine Angehörigen befürchten, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Der Gesuchte hat eine schlanke Statur, graue Haare und trägt eine Brille. Er ist mit einem schwarzen Anorak bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Giengen entgegen.