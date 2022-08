Mann in Krumbach verliert 14.000 Euro - und bekommt sie wieder

Ein Mann verliert auf der Straße Tausende von Euro, ein ehrlicher Finder bringt das Geld zur Polizei - diese Geschichte ist am Freitag in Krumbach (Kreis Günzburg) passiert.

Ein ehrlicher Finder hat am Freitag bei der Polizei in Günzburg mehr als 13.000 Euro abgegeben, die er auf der Straße gefunden hat (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Monika Skolimowska

Da staunten die Beamten nicht schlecht: Ein 45-jähriger Mann gab am Freitagvormittag bei der Polizei in Krumbach 13.700 Euro in bar ab. Er gab laut Mitteilung an, das Geld in der Bahnhofstraße in Krumbach (Kreis Günzburg) in einer Bauchtasche gefunden zu haben, die dort auf dem Boden lag.

Bargeld für Autokauf abgehoben und auf dem Weg verloren

Kurz darauf meldete sich - laut Polizei völlig verzweifelt - derjenige, dem das Geld gehörte. Er hatte die Scheine für einen Autokauf kurz vorher bei der Bank abgehoben und auf dem Weg zum Bahnhof verloren. Als eindeutig geklärt war, dass die fast 14.000 Euro tatsächlich ihm gehören, bekam der Mann sein Geld zurück. Ob er das Auto noch gekauft hat, ist nicht bekannt.