Mann soll Frau in Ehingen erstochen haben

Ein Mann soll in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) am Donnerstagabend eine Frau durch Messerstiche tödlich verletzt haben. Die genauen Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar.

Eine 42-jährige Frau ist am Donnerstagabend in Ehingen bei einem Messerangriff tödlich verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 55-jähriger Mann. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag mit. Die Tat ereignete sich demnach gegen 22:20 Uhr in einem der Gemeinschaftsräume eines Wohngebäudes, in dem der Mann und die Frau getrennt voneinander wohnten.

Nach einem Streit soll der Mann die Frau mit einem Messer attackiert haben. Der Angreifer wurde vorläufig festgenommen und befindet sich wegen des dringenden Verdachts des Mordes in Untersuchungshaft.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge führten der Mann und die Frau in der Vergangenheit wohl eine Beziehung. In den vergangenen Monaten sei es verstärkt zu Streitigkeiten gekommen.