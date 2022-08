Mann verhindert Amokfahrt auf Essinger Campingplatz

per Mail teilen

Ein 59-jähriger Mann hat am Samstagabend auf einem Campingplatz bei Essingen-Lauterburg (Ostalbkreis) eine Amokfahrt verhindert. Ein Autofahrer soll versucht haben, in eine Gruppe von Kindern zu fahren.

Laut Polizei erkannten die Eltern die Gefahrensituation. Ein 59-jähriger Mann sprang vor das Auto des 56-jährigen Fahrers und versuchte ihn, zum Anhalten zu bewegen. Er gab jedoch Gas. Als der 59-Jährige den Fahrer aus dem Wagen ziehen wollte, wurde er mitgeschleift und leicht verletzt.

Fahrer wurde festgenommen und in Psychiatrie gebracht

Eine Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen kurz darauf in der Nähe des Campingplatzes festnehmen. Er stand unter Alkoholeinfluss. Laut Polizei befand sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Sein Führerschein wurde eingezogen. Der 56-Jährige wurde anschließend in die Psychiatrie gebracht.