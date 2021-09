per Mail teilen

In Eberhardzell-Füramoos (Kreis Biberach) musste die Feuerwehr am Freitagnachmittag einen Mann befreien, der mit einem Bein unter einen Traktor geraten war. Laut Polizei wollte der 80-Jährige den Motor seines Traktors testen, weil der längere Zeit ungenutzt in der Scheune stand. Er betätigte die Zündung ohne auf den eingelegten Gang zu achten. Die Zugmaschine fuhr über sein Bein und klemmte den Mann ein. Ein Hubschrauber musste den Schwerverletzten zum Krankenhaus fliegen.