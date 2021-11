Ein 22-jähriger Mann ist am Freitagabend in Munderkingen im Alb-Donau-Kreis in seiner Wohnung überfallen worden. Zwei Männer brachen laut Polizei um kurz nach 20 Uhr in die Wohnung ein und schlugen den 22-Jährigen. Anschließend raubten sie einen vierstelligen Bargeld-Betrag. Das Opfer beschrieb die beiden Männer als ungefähr 1,80 Meter groß, mit kräftiger Statur, Vollbart, schwarz bekleidet.