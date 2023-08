Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend in Ulm eine Seniorin in ihrem Haus überfallen und mit einem Messer bedroht. Bislang fehlt von ihm jede Spur. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Nach dem Überfall auf eine 78-jährige Frau in Ulm hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen aufgenommen. Ein unbekannter Mann hatte die Frau am vergangenen Freitag in ihrem Haus mit einem Messer bedroht.

Unbekannter klingelt vor Überfall am späten Abend Sturm

Der Mann klingelte um kurz vor 23 Uhr Sturm an der Haustüre, so berichtete es die Polizei am Montag. Unter einem Vorwand brachte er die 78-Jährige dazu, die Tür zu öffnen und drang anschließend in das Haus ein.

Die Frau verletzte sich bei dem Überfall leicht an den Händen. Der Mann floh schließlich ohne Beute. Trotz Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte ihn die Polizei nicht finden.