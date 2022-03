per Mail teilen

In Sontheim an der Brenz (Kreis Heidenheim) ist am Samstag ein junger Mann von einem Traktoranfänger gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber musste den 24-Jährigen ins Krankenhaus bringen. Nach Polizeiangaben hatte ein örtlicher Verein Alteisen eingesammelt. Auf dem Anhänger befanden sich fünf Männer. Bei der Ausfahrt aus einem Kreisverkehr fiel der 24-Jährige herunter. Die genauen Umstände werden noch geprüft.