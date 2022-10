Ein mutmaßlicher Brandstifter stirbt plötzlich, nachdem er von Polizisten und Pflegepersonal in der Ulmer Uniklinik fixiert wurde. Jetzt gibt die Staatsanwaltschaft bekannt, was damals passiert ist.

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben die Behörden in Ulm gegen zwei Polizeibeamte sowie gegen beteiligte Ärzte und Krankenpfleger ermittelt. Dabei ging es um die Frage, ob und inwiefern sie am Tod eines 36-jährigen Mannes eine Schuld trifft. Jetzt ist das Verfahren eingestellt worden. Gleichzeitig schildert die Staatsanwaltschaft, was sich am 15. März 2022 in der Universitätsklinik Ulm abgespielt hat.

36-Jähriger wurde in Uniklinik Ulm eingeliefert

Zunächst soll der 36-jährige Mann am Vortag in Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) das Mehrfamilienhaus, in dem er wohnte, angezündet haben. Daraufhin wurde der mutmaßliche Täter laut Staatsanwaltschaft Ulm in das Universitätsklinikum Ulm eingeliefert. Dort sollten seine Verletzungen behandelt werden. Offenbar hatte der Mann versucht, sich mit selbst beigefügten Schnittwunden das Leben zu nehmen.

Als ihm zwei Polizeibeamte am nächsten Tag in einem Aufwachraum der Klinik sagten, dass er wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes an einer 80-jährigen Bewohnerin des Hauses vorläufig festgenommen sei, eskalierte die Situation nach Darstellung der Staatsanwaltschaft.

Situation eskaliert bei Festnahme

Der Mann sei geflüchtet, habe sich mit einem Stuhl bewaffnet und mit der Faust auf die Beamten eingeschlagen. Den beiden Polizisten gelang es zusammen mit drei Pflegekräften laut Staatsanwaltschaft, den 36-Jährigen zu fixieren. Sie sollen sich auf seine Beine und sein Gesäß gesetzt haben, die Polizisten knieten auf seinem Knie und den Schulterblättern. Den Oberkörper sollen sie bewusst nicht belastet haben, um einen Erstickungstod zu verhindern.

Dabei habe er keine erkennbaren Verletzungen erlitten, sei jedoch erkennbar außer sich gewesen und habe Verschwörungstheorien in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geäußert. Der Mann habe sich in einem Ausnahmezustand befunden - einer "hochpsychotischen Phase", wie die Staatsanwaltschaft schreibt. Daraufhin habe er von Ärzten Beruhigungs- und Narkosemittel bekommen, in Rückenlage in ein Krankenbett gelegt, an Überwachungsgeräte angeschlossen.

Tod des Mannes "für alle überraschend und unerklärlich"

Wenige Minuten später starb der Mann "für alle überraschend und unerklärlich", heißt es in der Mitteilung. Er sei mehr als zwei Stunden erfolglos reanimiert worden. Ein rechtsmedizinisches Gutachten habe jetzt ergeben, dass die Todesursache ein "exzitiertes Delir" sei, ein "extremer psychovegetativer Erregungszustand, der im Extremfall auch tödlich enden kann".

Polizeibeamte, Ärzte und Pfleger treffe keine Schuld am Tod des 36-jährigen Mannes. Bisher hatte die Staatsanwaltschaft lediglich bekanntgegeben, dass der Mann nicht an Brandverletzungen starb.