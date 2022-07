Tödlicher Unfall beim Donaufestgelände

Das Internationale Donaufest in Ulm wird überschattet von einem tödlichen Unfall. In der Nacht zum Sonntag ist ein Mann am Festgelände in die Donau gesprungen und untergegangen.

Der Mann wollte offensichtlich die Donau von Ulm nach Neu-Ulm durchschwimmen. Sicherheitskräfte versuchten, den anscheinend stark betrunkenen Mann daran zu hindern, allerdings vergeblich. Er sprang an einer Anlegestelle ins Wasser und ging auf Höhe der Herdbrücke unter. Beim Donaufestgelände in Ulm soll der Mann in die Donau gesprungen und kurz darauf untergegangen sein. SWR Torsten Blümke Trotz Wiederbelebung stirbt der Mann am Sonntag im Krankenhaus Ein Passant sprang hinterher und zog den Mann ans Ufer. Rettungskräfte konnten ihn zunächst wiederbeleben und brachten ihn ins Krankenhaus, wo er am Sonntagvormittag starb. Wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte, hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Die Organisatoren des Donaufestes reagierten betroffen auf den tödlichen Unfall.