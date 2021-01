67-Jähriger stirbt bei Feuer in Söhnstetter Wohnhaus

Ein 67-jähriger Mann ist in der Nacht auf Donnerstag bei einem Wohnhausbrand in Steinheim-Söhnstetten (Kreis Heidenheim) ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Morgen mit.