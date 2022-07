per Mail teilen

Bei Heuchlingen im Ostalbkreis ist am Sonntag ein Mann von einem brennenden Quad gesprungen und hat sich dabei schwer verletzt. Laut Polizei hatte der 40-Jährige bei der Fahrt von Heuchlingen in den Ortsteil Holzleuten bemerkt, dass sein Fahrzeug brannte. Er steuerte das Quad in einen Graben und sprang herunter. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.