Flucht vor Polizei: Mann springt aus drittem Stock und verletzt sich schwer

Ein 47-jähriger Mann hat sich in Vöhringen (Kreis Neu-Ulm) auf der Flucht vor der Polizei schwer verletzt. Die Beamten wollten ihn verhaften, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlen konnte. Daraufhin sprang der Mann aus dem dritten Stock eines Hauses, fiel sechs Meter in die Tiefe, landete auf dem Asphalt und brach sich dabei das Becken und einen Oberschenkel. Im Anschluss versuchte er, unter ein parkendes Fahrzeug zu kriechen, um sich dort zu verstecken. Es half nichts, die Polizei nahm ihn fest. Er kam in ein Krankenhaus.