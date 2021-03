Haftbefehl gegen Ehemann nach Tötungsdelikt in Senden

Frau in Wohnung getötet

Nach dem gewaltsamen Tod einer 33-Jährigen in Senden (Kreis Neu-Ulm) ist der tatverdächtige Ehemann jetzt in Untersuchungshaft. Die Polizei teilte am Dienstag das Obduktionsergebnis mit.