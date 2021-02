Ein betrunkener Mann hat sich am Samstagnachmittag eine ungewöhnliche Stelle zum Schlafen ausgesucht. Laut Polizei hatte sich der 46-Jährige auf dem Hubschrauberlandeplatz der Klinik Biberach hingelegt, um seinen Rausch auszuschlafen. Er war zuvor in der Notaufnahme des Krankenhauses, hatte sie jedoch verlassen. Damit er sich nicht weiterhin in Gefahr begab, kam er nach richterlicher Anordnung und ärztlicher Begutachtung in eine Ausnüchterungszelle der Polizei. Ihren Angaben zufolge wird ihm der Aufenthalt in Rechnung gestellt.