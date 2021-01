per Mail teilen

Die Polizei hat am Freitag in Giengen (Kreis Heidenheim) einen Mann gestellt, der mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen hatte. Ein Zeuge hatte den 23-Jährigen beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten fanden die Waffe sowie einen kleinen Waffenschein bei dem Mann. Er muss sich nun wegen nicht erlaubter Schussabgabe verantworten.