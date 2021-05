per Mail teilen

In einem Schrebergarten in Niederstotzingen (Kreis Heidenheim) sind an Pfingstsonntag immer wieder Schüsse abgegeben worden. Die alarmierte Polizei traf auf einen 54-jährigen Mann, der mit einem Schreckschussrevolver schoss. Die Waffe ist zwar nicht verboten, aber er benutzte auch Knallpatronen, für die eine Erlaubnis nötig ist. Der betrunkene Mann besaß keine Genehmigung für die Munition.