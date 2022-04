per Mail teilen

Ein Mann hat in der vergangenen Nacht in Lauchheim im Ostalbkreis einen Rentner aus einem brennenden Haus gerettet. Der 26-Jährige hatte gesehen, dass der Dachstuhl eines Hauses brannte. An einem Fenster sah er einen Mann stehen. Der junge Mann öffnete ein Fenster des Hauses und brachte den 86-jährigen Bewohner ins Freie, er blieb unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 300.000 Euro. Die Brandursache ist unbekannt.