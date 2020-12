per Mail teilen

Ein Autofahrer ist am Freitagabend in Königsbronn-Zang (Kreis Heidenheim) ungebremst über einen Kreisverkehr gefahren, weil er laut Polizei am Radion hantierte. Für Brems- und Ausweichmanöver sei es zu spät gewesen: Der 23-Jährige fuhr geradeaus über den Kreisverkehr, beschädigte ein Verkehrsschild, blieb selbst aber unverletzt.