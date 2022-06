per Mail teilen

In Balzhausen im Kreis Günzburg hat sich am Samstag ein 61-jähriger Mann beim Verladen einer Arbeitsmaschine schwer verletzt. Er und mehrere Helfer wollten das anderthalb Tonnen schwere Gerät mit Hubwagen zu einem Lkw transportieren. Dabei rutschte die Maschine herab. Der Mann wurde zwischen der Maschine und einem Hallentor eingeklemmt. Er erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft prüft, wer verantwortlich für den Unfall war.