Eine Grundschülerin ist in Illertissen im Kreis Neu-Ulm von einem Mann in ein Auto gelockt und mehrfach geküsst worden. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Auf ihrem Heimweg ist eine Erstklässlerin in Illertissen-Tiefenbach (Kreis Neu-Ulm) von einem Mann in ein Auto gelotst worden. Er soll das Kind mehrfach auf den Mund geküsst haben. Eine Fahndung der Polizei war jetzt erfolgreich.

Mann soll Sechsjährige überredet haben, ins Auto einzusteigen

Für den Vorfall Anfang Juni ist ein 64-jähriger Mann tatverdächtig. Er soll die Sechsjährige, die von der Schule in Tiefenbach nach Hause ging, überredet haben, in sein Auto zu steigen.

Laut Polizei weigerte sich das Mädchen zunächst, bei dem Mann mitzufahren. Als der 64-Jährige das Kind anbettelte, ihm den Schulweg zu zeigen, stieg es schließlich doch ein.

64-Jähriger küsst Grundschülerin mehrfach auf den Mund

Während der Fahrt küsste er die Sechsjährige mehrfach gegen ihren Willen auf den Mund. Nahe ihrer Wohnung ließ er sie wenige Minuten später aussteigen. Das Mädchen rannte nach Hause und vertraute sich seiner Mutter an. Beide meldeten den Vorfall bei der Polizei.

Anhand der detaillierten Beschreibung des Täters und des Fahrzeugs fanden Polizeibeamte den Mann am nächsten Tag in Schulnähe. Seine Wohnung wurde durchsucht. Er darf sich im Bereich der Schule in Tiefenbach nicht mehr aufhalten. Gegen ihn wird wegen sexuellen Missbrauchs ermittelt.

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte, konzentrieren sich die Ermittlungen auch darauf, ob noch weitere Kinder von dem 64-jährigen Tatverdächtigen angesprochen wurden. Die Polizei bittet um Hinweise .