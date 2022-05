Mann läuft mit Hammer in Schule

Ein etwa 30 Jahre alter Mann hat am Mittwoch in Bopfingen im Ostalbkreis einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil er mit einem Hammer in der Hand durch ein Schulgelände gegangen sein soll. Zunächst hatte es geheißen, der Mann trage eine Axt bei sich. Entsprechend irritiert war man in der Werkrealschule in Bopfingen. Die alarmierte Polizei konnte den Mann in einem nahegelegenen Wohnhaus festnehmen. Die Ermittler gaben aber schnell Entwarnung. Von dem Mann ging keine Bedrohung aus, heißt es. Er habe sich zuvor aus seinem Haus ausgeschlossen und sich daraufhin einen Hammer auf einer Baustelle geliehen, um ein Fenster seines Hauses einzuschlagen. Kurz darauf betrat er mit dem Hammer in der Hand das Schulgelände und sorgte für Aufregung. Die Polizei war mit insgesamt 13 Streifenwagen im Einsatz.