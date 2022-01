per Mail teilen

Die Polizei hat in Ulm einen mutmaßlichen Hundedieb geschnappt. Der 26-Jährige soll vor einem Supermarkt in Ravensburg einen angeleinten Schäferhund mitgenommen haben. Auf der anschließenden Zugfahrt nach Ulm geriet er mit einem anderen Passagier in Streit. Als Ermittler ihn daraufhin kontrollierten, flog der Diebstahl auf. Auf die Frage, warum er den Hund geklaut habe, sagte er, er sei einfach sehr tierlieb.