In der Ulmer Weststadt hat am Mittwochabend ein Mann mit einer Schreckschusswaffe um sich geschossen. Laut Polizei schoss er aus großer Entfernung grundlos in Richtung eines 20-Jährigen. Mehrere Polizeistreifen rückten an und nahmen den Schützen fest. Er wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.