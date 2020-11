per Mail teilen

Unbekannte Männer haben in Ulm einen 18-Jährigen verprügelt und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche am Mittwochabend von fünf bis sieben Männern am Rande der Innenstadt provoziert und angegriffen worden. Das Opfer konnte noch einen Freund anrufen und musste dann ins Krankenhaus gebracht werden