In Ulm sucht die Polizei nach einem vermissten Mann. Der 42-jährige Holger Grafl wurde zuletzt am Sonntagabend gesehen. Er war mit einem schwarzen Herrenrad in Ulm-Söflingen unterwegs. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Angehörige fürchten um seine Gesundheit. Laut Polizei ist der Gesuchte etwa 1,75 Meter groß. Er hat dunkelbraune Haare und blaue Augen und war zuletzt mit einem schwarzen Anorak bekleidet.