Frau in Bellenberg getötet - 35-Jähriger in U-Haft

In Bellenberg (Kreis Neu-Ulm) ist am Dienstagabend eine Frau getötet worden. Das teilte die Polizei mit. Ein 35-jähriger Tatverdächtiger sitzt inzwischen in U-Haft.

Nach derzeitigen Erkenntnisse der Polizei wurde die Frau vermutlich durch massive Gewalt gegen den Kopf getötet. Der 35-jährige Tatverdächtige hatte sich selbst bei der Polizei gestellt. Hintergründe der Tat in Bellenberg (Kreis Neu-Ulm) sind noch nicht bekannt. Laut Polizei ist der Baden-Württemberger nicht mit dem Opfer verwandt. Derzeit laufen laut Polizei noch Spurensicherung sowie weitere Ermittlungen. Die Polizei war gestern mit zahlreichen Einsatzkräften in Bellenberg, auch ein für Kapitaldelikte zuständiger Experte der Staatsanwaltschaft war am Tatort. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der Leichnam der 57-jährigen Frau am Mittwochvormittag obduziert. Die Ergebnisse hatten die stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf des Opfers bestätigt.