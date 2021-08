Ein 32-Jähriger ist am Montag in einem Betrieb in Dillingen verunglückt. Nach Angaben der Polizei wollte er über eine Leiter auf den Dachboden steigen. Dabei brach die Leiter und der Mann fiel aus eineinhalb Metern Höhe auf den Rücken. Er wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.