Eine ausgebüxte Vogelspinne hat es sich laut Polizei in der Wohnung eines Mannes in Bopfingen-Aufhausen gemütlich gemacht. Der Bewohner entdeckte die achtbeinige Spinne am Dienstag bei sich zu Hause. Beamten des Ellwanger Polizeireviers packten das Tier in eine Styroporbox und nahmen es zunächst mit zur Dienststelle. Inzwischen hat das Veterinäramt jemanden gefunden, der sich vorerst weiter um die Vogelspinne kümmert. Der Besitzer oder die Besitzerin sind noch nicht bekannt.