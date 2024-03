Ein Mann ist am Freitagabend in Ulm von einem Kampfhund angefallen worden. Der 26-Jährige wurde dabei ins Gesicht gebissen. Das Tier wurde beschlagnahmt.

Ein 26-Jähriger Mann ist am Freitagabend am Ulmer Hauptbahnhof von einem Kampfhund angegriffen worden. Laut Polizei hatte ihn das Tier ganz plötzlich angefallen und im Gesicht verletzt.

Nach Kampfhund-Attacke: Opfer holt selbst Hilfe

Das Opfer und die 28-jährige Besitzerin des Kampfhundes sollen sich am späten Abend am Ulmer Hauptbahnhof aufgehalten haben, hieß es. Aus bislang unbekannten Gründen soll der Hund dann überraschend zugeschnappt haben. Dabei biss er den Mann in die Unterlippe. Die Attacke war so stark, dass ein Teil der Lippe abgerissen wurde.

Hundebesitzerin stark alkoholisiert

Der stark blutende Mann meldete sich sich dann bei einer Polizeistreife. Wie sich zudem herausstellte, war die Hundebesitzerin mit fast 3 Promille Alkohol im Blut stark betrunken, so dass sie das aggressive Tier nicht mehr unter Kontrolle hatte, so die Beamten. Der Kampfhund wurde inzwischen beschlagnahmt und ins Tierheim gebracht.