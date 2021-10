Mann spielt Sexvideos im Zug ab - und belästigt Frauen

Ein 61-jähriger Mann soll am Donnerstagabend in einem Zug von Stuttgart nach Ulm Frauen belästigt haben, indem er auf seinem Laptop Sexvideos abgespielt hat. Laut Bundespolizei setzte er sich in einem Großraumabteil in die Nähe einer 30 Jahre alten Frau und legte einen Laptop auf einen Klapptisch. Dann spielte der Mann verschiedene pornografische Videos ab, die die 30-Jährige wohl von ihrem Platz aus sehen konnte. Als der Mann dies bemerkte, berührte er sein Geschlechtsteil. Nachdem die 30-Jährige ihn ansprach, setzte sich der Mann laut Bundespolizei in einen anderen Wagen des Zuges. Dort spielte er offenbar erneut in der Nähe einer anderen jungen Frau ein pornografisches Video ab. Die Frau informierte den Zugbegleiter. Die Bundespolizei stellte den 61-Jährigen am Ulmer Hauptbahnhof. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verbreitung von pornografischen Inhalten und eventuell wegen sexueller Belästigung.