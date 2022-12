Randalierer in Heidenheim: Mann beißt Polizisten

Einsatz in Gaststätte

In der Nacht zum Sonntag haben zwei Brüder in einer Gaststätte in Heidenheim randaliert. Einer von ihnen hat laut Polizei einen Beamten bei der Festnahme gebissen.

In Heidenheim haben zwei Brüder randaliert, einer von ihnen musste laut Polizei für die Festnahme betäubt werden. Die Männer, 29 und 34 Jahre alt, waren stark angetrunken und sollen in der Gaststätte Inventar zerschlagen und Gäste angegriffen haben. Die Gäste hätten die beiden Männer schließlich überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Notarzt sediert Randalierer Einer der beiden habe sich gegen die Festnahme gewehrt und unter anderem einem Polizisten in die Hand gebissen. Ein Notarzt habe den Mann schließlich betäubt, er sei ins Krankenhaus gebracht worden. Der andere der beiden Brüder sei in Gewahrsam genommen worden.

