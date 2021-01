Ein betrunkener Mann hat in Nördlingen nach seiner Festnahme zwei Polizeibeamte verletzt. Der 29-Jährige war am Samstagabend in Gewahrsam genommen worden, da er sich mit seiner Frau gestritten hatte und sich nicht mehr beruhigen ließ. Auf der Wache biss der Mann einen Beamten in den Unterarm, eine Beamtin erlitt Prellungen und Abschürfungen. Bei dem 29-Jährigen wurde ein Alkoholgehalt von 1,5 Promille festgestellt.