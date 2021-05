Ein privater Fußballkick auf einem Bolzplatz in Heidenheim ist am Samstag eskaliert. Nach Angaben der Polizei wurde im Verlauf von Streitigkeiten ein 31-jähriger Mann schwer am Auge verletzt. Sein 38 Jahre alter Schwager soll ihm einen Kopfstoß ins Gesicht versetzt haben. Der Verletzte kam in eine Spezialklinik.