Schlägerei in Ulm: Täter schlagen Kopf gegen die Hauswand

Ein 23-Jähriger ist bei einer Schlägerei am Sonntagmorgen in Ulm schwer verletzt worden. Mehrere Männer schlugen seinen Kopf gegen eine Hauswand.

Bei einer Schlägerei in Ulm ist am Sonntagmorgen ein junger Mann schwer verletzt worden. Laut Polizei schlug der 23-Jährige in alkoholisiertem Zustand zunächst einen 41-Jährigen ins Gesicht - angeblich grundlos. Die Polizei sprach für den 23-Jährigen einen Platzverweis aus, doch der junge Mann hielt sich offenbar nicht daran.

23-Jähriger erneut in Schlägerei verwickelt

Etwa eineinhalb Stunden nachdem die Polizei den Platzverweis ausgesprochen hatte, ging erneut eine Meldung zu einer Schlägerei ein. Mehrere Männer prügelten offenbar auf einen Mann ein und schlugen seinen Kopf gegen eine Hauswand. Das Opfer war der zuvor verwarnte 23-Jährige.

Der Verletzte lag bewusstlos am Boden

Als die Polizei eintraf, waren die Männer bereits verschwunden. Der 23-Jährige lag bewusstlos am Boden. Er wurde mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach den Tätern.