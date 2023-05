per Mail teilen

In der Nacht auf den 1. Mai will eine Gruppe Männer bei Dischingen einen Maibaum von einem fahrenden Traktor klauen. Dabei gerät einer der Beteiligten unter den Traktoranhänger.

Ein Mann ist in der Mainacht beim Versuch, in der Nähe von Dischingen (Kreis Heidenheim) einen Maibaum von einem Traktor zu stehlen, überrollt worden. Er wurde schwer verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Mann gerät bei Dischingen unter Traktor

Der Mann versuchte laut Polizei während der Fahrt von einem Auto ins Führerhaus des Traktors zu gelangen. Dabei soll der Mann gestürzt und zu Boden gefallen sein. Dort wurde er vom Anhänger des Traktors überrollt. Er erlitt schwere Verletzungen an den Beinen.

Nach diesem Unfall kam es zwischen den Insassen der beiden beteiligten Autos und der Gruppe, die sich auf dem Traktor befand, zu einer Schlägerei. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe, die zu dem Unfall führten. Dabei stehen möglicherweise weitere Straftaten im Raum, heißt es in dem Bericht.